Зеленский о споре с Венгрией: Венгры должны знать украинский язык

Президент планирует подписать с Будапештом "меморандум всего", который урегулирует языковой спор из-за Закарпатья.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать меморандум с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы урегулировать конфликта с Венгрией, возникший из-за закона об образовании. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Киеве.

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“Каждый человек должен знать (государственный – ред.) язык. Для многих украинский не родной, например, в Берегово, но они должны знать украинский язык. С Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, именно из-за вопроса исторического наследия и вопроса языка“, - сказал Зеленский.

По словам главы украинского государства, венгерский премьер Виктор Орбан в течение года ищет встречу с президентом Украины.

Я сказал, что готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум всего: и ситуации безопасности, уважения, меморандум уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, но, я думаю, мы этот вопрос в ближайшее время решим, - добавил президент.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон о среднем образовании, который среди прочего урегулировал вопрос обучения на украинском языке в школах нацменьшинств. Хотя закон учитывал ранее выдвинутые Венгрией языковые требования, венгры Закарпатья закон раскритиковали, а в самой Венгрии выразили недовольство.

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