В ЦОЗ рассказали, какие области готовы к смягчению карантина

Не все регионы отвечают критериям для второго этапа смягчения карантина.

Не все области Украины готовы к переходу на следующий уровень смягчения карантина. Об этом исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин рассказал в комментарии изданию LB.ua.

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По словам Кузина, на сегодняшний день показатели только 13 областей соответствуют критериям, которые были предложены Кабмином.



"Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - сказал он.



Руководитель ЦОЗ сообщил, что в ближайшее время Минздрав опубликует общую таблицу по всем показателям.

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"Она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, кто отвечает требованиям, а кто - нет. Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - отметил Кузин.



Напомним, ранее в Минздраве озвучили критерии, по которым будут смягчать карантин в регионах.

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