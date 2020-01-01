Итоги 20 мая: Брифинг Зеленского и претензии Болгарии к Украине

Президент ответил на вопросы журналистов по итогам года работы; болгарские депутаты недовольны админреформой в Украине: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине 19 230 случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на утро 20 мая в Украине выявили 19 230 случаев коронавируса, из них 564 закончились смертью и 5955 выздоровлением. Лидерами по заражению являются Черновицкая (2796 случаев) и Киевская (1261) области, а также город Киев (2410).

Год в кресле президента: Зеленский подвел итоги года на пресс-конференции

В условиях ограничений из-за коронавируса в Мариинском дворце Киева состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства назвал свои достижения на посту, среди которых: снижение коммунальных платежей, стабильный курс доллара, уменьшение стоимости топлива на АЗС, падение цен на газ.

Зеленский признал, что нужно пересмотреть медреформу и пообещал разобраться с делами об убийствах активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.

Также он объяснил ситуацию с “пленками Ермака“, кадровыми назначениями, мэром Черкасс, рассказал о переговорах с РФ и отношениях с олигархами.

В РФ оценили работу Зеленского по Донбассу

МИД России в день пресс-конференции президента Украины заявил, что за год у власти Владимир Зеленский не продвинул вперед урегулирование ситуации на Донбассе, а его “слова разошлись с делами“.

Москва также утверждает, что после саммита нормандской четверки в Париже не последовало никакого прогресса.

В ответ украинский МИД обвинил РФ в попытке отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины и усомнился в ее настроенности к дипломатическому урегулированию.

Болгария озвучила претензии к Украине по админреформе

Парламент Болгарии принял декларацию против разделения Болградского района Одесской области. Депутаты призвали болгарское правительство принять все возможные меры для сохранения целостности болгарской общины. В МИД Украины заявили, что вопросы административно-территориального устройства страны являются внутренним делом украинской власти.

Кабмин продлил карантин до 22 июня

Премьер-министра Денис Шмыгаль опубликовал инфографику с правилами адаптивного карантина, который вводится с 22 мая. Послабления, в частности, касаются работы транспорта, детсадов и проведения спортивных мероприятий.

Так, городской и пригородный транспорт в Украине возобновит работу с 22 мая, а межобластные перевозки планируют запустить с 1 июня. Также Украина частично открывает границы: возобновляют работу 66 пунктов пропуска с ЕС и Молдовой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.