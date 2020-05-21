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"Дело Майдана": Еще двоим экс-беркутовцам объявили подозрение

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Бывших сотрудников "Беркута" подозревают в фальсификации доказательств против участников Майдана.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
flickr.com

Сотрудники Офиса Генерального прокурора Украины объявили подозрение двоим бывшим бойцам расформированного подразделения МВД "Беркут". Их подозревают в фальсификациях доказательств против участников Революции Достоинства. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

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Следователи прокуратуры выяснили, что утром 20 января 2014 года группа "титушек" совместно с бойцами "Беркута" незаконно задержали на улице Лаврской в Киеве троих участников протестных акций, который шли домой от Майдана. Беркутовцы намеренно составили фальшивые рапорты о том, что граждан задержали на улице Грушевского за якобы совершенные ими "преступления".

В отношении экс-беркутовцев открыты уголовные производства по статье 340 (незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов), и части 2 статьи 384 УКУ (предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения).

Правоохранители продолжают досудебное следствие в деле Майдана.

Напомним, подозреваемого в расстреле участников Майдана отпустили из СИЗО под личное обязательство.

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Теги: Беркут, майдан, расследование, Офис генпрокурора, Подозрение
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Комментариев (1)
БЕЗУМЕЦ+    21.05.2020, 14:29
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Беркут - хуесосы
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