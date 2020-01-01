В пансионате на Киевщине новая вспышка COVID-19

Инфицированы 7 жителей и 2 работников.

9 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в пансионате для престарелых "Любовь" в Зазимье Броварского района Киевской области. Об этом руководительница первичной медицины Броварского района Ирина Дементьева сообщила изданию "Трибуна Бровары".

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Дементьева уточнила, что анализы для ПЦР-тестирований отобрали еще 14 мая, однако в связи с загруженностью лаборатории, результаты пришли только 21 мая. Заболевание подтвердили у 7 жителей пансионата и 2 сотрудников.



На самоизоляции находятся 19 жителей пансионата и 5 работников заведения.

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По словам Дементьева, новая вспышка коронавируса могла произойти из-за несерьезного отношения к проблеме. На входе в заведение установлен карантинный пост, который будет стоять там дальше.



Первая вспышка COVID-19 в пансионате в Зазимье была зафиксирована в конце апреля. Тогда в полиции заявили, что заведение работало незаконно, там нарушались санитарные нормы и не проводились необходимые противоэпидемические мероприятия. Трое пожилых жителей пансионата скончались от COVID-19.



Напомним, опубликованы пять этапов смягчения карантина в Украине.

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