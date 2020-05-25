В Украине зафиксирован резкий спад пандемии COVID-19: детали

За сутки заразились 259 человек.

По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 892 случая;

Волынская область - 783 случая;

Днепропетровская область - 875 случаев;

Донецкая область - 148 случаев;

Житомирская область - 641 случай;

Закарпатская область - 1082 случая;

Запорожская область - 415 случаев;

Ивано-Франковская область - 1281 случай;

Кировоградская область - 478 случаев;

г. Киев - 2652 случая;

Киевская область - 1437 случаев;

Львовская область - 1360 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 832 случая;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1434 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1121 случай;

Харьковская область - 912 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 364 случая;

Черновицкая область - 3083 случая;

Черкасская область - 391 случай;

Черниговская область - 131 случай.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика МОЗ

Напомним, в мире почти 5,5 млн случаев коронавируса. За последние сутки от COVID-19 скончались почти три тысячи человек. Из них 700 смертей приходятся на Бразилию, которая стала новым эпицентром коронавируса.

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