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В Украине зафиксирован резкий спад пандемии COVID-19: детали

Комментариев: 2
За сутки заразились 259 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UGP

По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 892 случая;
  • Волынская область - 783 случая;
  • Днепропетровская область - 875 случаев;
  • Донецкая область - 148 случаев;
  • Житомирская область - 641 случай;
  • Закарпатская область - 1082 случая;
  • Запорожская область - 415 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1281 случай;
  • Кировоградская область - 478 случаев;
  • г. Киев - 2652 случая;
  • Киевская область - 1437 случаев;
  • Львовская область - 1360 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 281 случай;
  • Одесская область - 832 случая;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1434 случая;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1121 случай;
  • Харьковская область - 912 случаев;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 364 случая;
  • Черновицкая область - 3083 случая;
  • Черкасская область - 391 случай;
  • Черниговская область - 131 случай.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, в мире почти 5,5 млн случаев коронавируса. За последние сутки от COVID-19 скончались почти три тысячи человек. Из них 700 смертей приходятся на Бразилию, которая стала новым эпицентром коронавируса.

 

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Теги: коронавирус, вирус
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Комментариев (2)
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Септемберг    25.05.2020, 11:14
Оценка:  +1
Септемберг
Не в первый раз такой спад по понедельникам.В выходные просто лаборатории не работают.
Timber32    25.05.2020, 10:47
Оценка:  +1
Timber32
ОООО, а через неделю две скажут, что никакой пандемии вообще не было.
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