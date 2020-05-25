В Украине зафиксирован резкий спад пандемии COVID-19: детали
По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 892 случая;
- Волынская область - 783 случая;
- Днепропетровская область - 875 случаев;
- Донецкая область - 148 случаев;
- Житомирская область - 641 случай;
- Закарпатская область - 1082 случая;
- Запорожская область - 415 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1281 случай;
- Кировоградская область - 478 случаев;
- г. Киев - 2652 случая;
- Киевская область - 1437 случаев;
- Львовская область - 1360 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Николаевская область - 281 случай;
- Одесская область - 832 случая;
- Полтавская область - 266 случаев;
- Ровенская область - 1434 случая;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1121 случай;
- Харьковская область - 912 случаев;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 364 случая;
- Черновицкая область - 3083 случая;
- Черкасская область - 391 случай;
- Черниговская область - 131 случай.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в мире почти 5,5 млн случаев коронавируса. За последние сутки от COVID-19 скончались почти три тысячи человек. Из них 700 смертей приходятся на Бразилию, которая стала новым эпицентром коронавируса.
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