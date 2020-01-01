Боевики массово вербуют несовершеннолетних в свои отряды – ОГП

С начала войны на Донбассе 29 несовершеннолетних, служивших оккупантам, получили приговоры судов.

Боевики незаконных вооруженных группировок на Донбассе привлекали несовершеннолетних к участию в боевых действиях против ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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“Установлено, что главарями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований“, - говорится в сообщении ОГП.

При этом правоохранители подчеркивают, что согласно ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.

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По этим фактам ведется досудебное расследование в уголовном производстве, которое поручено Главному управлению СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время приговорами судов 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований, - отметили в ОГП.

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В качестве примера Офис генпрокурора приводит случай с молодым гражданином Украины, которого в сентябре 2014 года боевики привлекли к участию в деятельности своей группировки, хотя юноше на тот момент было всего 16 лет. Парню выдали огнестрельное оружие и определили задачи по охране и патрулированию захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области.

Кроме того, молодого человека привлекали к участию непосредственно в боевых действиях против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Впоследствии приговором суда юноша был осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца.

Напомним, в ООС рассказали о потерях террористов за май. В последний месяц весны боевики потеряли убитыми и раненными 143 человека. Украинские военные также уничтожили семь единиц техники боевиков.

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