Эпидемия COVID в Украине вышла на стадию угасания – ученые

Исследователи полагают, что уже к концу месяца число новых заболевших в сутки будет вдвое меньше, чем сейчас.

Пандемия коронавируса в Украине прошла стадии роста и стабилизации, после чего перешла к этапу медленного угасания. К такому выводу пришли специалисты Всемирного центра данных “Геоинформатика и устойчивое развитие“ при Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского, сообщает сайт вуза.

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По данным исследования, фаза ежедневного роста числа заболевших пришлась на начало марта - конец апреля, фаза плато - на вторую половину апреля - май (ежедневно регистрировали 400-500 новых инфицированных). С конца мая наметилась тенденция медленного угасания пандемии.

Ученые прогнозируют, что в течение первой недели июня в Украине будут наблюдать линейный характер развития пандемии, в частности суточный показатель новых заражений будет колебаться от 300 до 450 с отдельными всплесками. После чего этот показатель будет становиться устойчиво ниже ежедневного числа людей, которые выздоровели.

Исследование на основе среднесрочного прогноза указывают на начало перехода к фазе медленного угасания пандемии с конца мая - начала июня 2020 года. Монотонный характер этого процесса предполагается до конца июня. При благоприятных обстоятельствах в течение следующего месяца прогнозируется более чем двукратный спад болезни, - заявили ученые.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

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