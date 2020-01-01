В “ЛНР” объявили русский язык “единственным государственным”

Сепаратисты решили закрепить статус русского языка.

Террористы так называемой “Луганской народной республики“ обяъвили русский язык “единственным государственным“. За такое решение сегодня проголосовали депутаты так называемого “Народного Совета“.

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Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что до 3 июня “Конституцией ЛНР“ предусматривалось, что официальными языками являются русский и украинский. Между тем “депутаты“ решили принять закон “О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики“, который лишает украинский этого статуса.

К слову, голосование по языковому вопросу было инициировано главарем “ЛНР” Леонидом Пасечником.

Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны, обеспечивать ее целостность. Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа Луганской Народной Республики, - заявила “полномочный представитель главы “ЛНР“ в “Народном Совете“ Нина Галан.

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Также она добавила, что это решение “будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией“.

Напомним, боевики массово вербуют несовершеннолетних в свои отряды. С начала войны на Донбассе 29 несовершеннолетних, служивших оккупантам, получили приговоры судов.

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