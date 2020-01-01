“Минера” моста Метро в Киеве проверят психиатры
Мужчина, который в понедельник, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, пройдет обследование у психиатров. На данном обследовании настаивает столичная прокуратура.
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Об этом пишут Украинские Новости со ссылкой на собственный информированный источник в прокуратуре.
По данным источника, в клинику "минер" отправится сразу после избрания ему меры пресечения.
Это уже будет после избрания ему меры пресечения. Такое ходатайство о проведении психиатрической проверки будет подготовлено и внесено в суд, - уточнили в прокуратуре.
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Также известно, что на данный момент прокуратура просит суд взять "минера" под стражу на время досудебного расследования.
Напомним, Геращенко рассказал, в чем обвинят минера моста Метро в Киеве. Мужчине, который вчера, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве, предъявят обвинения в “в попытке террористического акта".
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