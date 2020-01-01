Только после применения табельного оружия правоохранители сумели задержать правонарушителей.

Под Одессой браконьеры давили машиной пограничника, тот отстреливался

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Под Одессой браконьеры давили машиной пограничника, тот отстреливался

В Одесской области правонарушитель, пытаясь скрыться от наказания, совершил наезд автомобилем на пограничника. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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Как рассказали правоохранители, вечером 4 июня пограничники Измаильского отряда задержали семерых мужчин, которые занимались браконьерской деятельностью на озере Кагул.

Правонарушителей застали с поличным, когда те загружали вылов с сетками в свои автомобили.

Не реагируя на требование правоохранителей об остановке, водитель попытался скрыться на “Ниве“, и травмировал пограничника. Остановить транспортное средство удалось только после предупредительного выстрела вверх, - рассказали в ГПСУ.

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Отмечается, что нарушителями закона оказались жители Ренийского района. Они незаконно ловили рыбу запрещенными лесковыми сетками на резиновой лодке.

По признакам уголовных преступлений предусмотренных ст.249 УК “Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом“ и ст. 345 УК “Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа“ направлены уведомления в Ренийское отделение Нацполиции.

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Орудия лова, вылов, лодка и два автомобиля изъяты представителями полиции, как вещественные доказательства.

Водителя, совершившего наезд на пограничника, задержали в законном порядке.

Отмечается, что жизни и здоровью травмированного пограничника ничего не угрожает.

Напомним, в Николаеве спецназ полиции и Госпогранслужбы ловил наркодилеров. Правоохранителям удалось пресечь деятельность преступной группы, промышлявшей наркоторговлей.

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