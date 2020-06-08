Катастрофа МАУ: Иран не ответил на ноту Украины
Хорошим жестом со стороны Тегерана стала бы передача черных ящиков сбитого самолета, заявил заместитель главы МИД.
Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании вопросов по делу о сбитом самолете авиакомпании МАУ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин изданию Радио Свобода.
"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это пять месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - отметил Енин.
Он уточнил, что требования украинской стороны к Ирану просты: техническое и уголовное расследование должно соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.
"Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи к своим иранским коллегам. Когда завершить следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой в соответствии с конституцией", - заявил замминистра.
Енин заверил, что Украина не будет задерживать переговоры с Ираном.
"Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговоров от Украины не будет",- подчеркнул дипломат.
Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.
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