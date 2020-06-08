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Катастрофа МАУ: Иран не ответил на ноту Украины

Комментариев: 1
Хорошим жестом со стороны Тегерана стала бы передача черных ящиков сбитого самолета, заявил заместитель главы МИД.
Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин
Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин
facebook.com/eugene.enin
 
Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании вопросов по делу о сбитом самолете авиакомпании МАУ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин изданию Радио Свобода.
 
"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это пять месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - отметил Енин.
 
Он уточнил, что требования украинской стороны к Ирану просты: техническое и уголовное расследование должно соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.
 
"Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи к своим иранским коллегам. Когда завершить следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой в соответствии с конституцией", - заявил замминистра.
 
Енин заверил, что Украина не будет задерживать переговоры с Ираном.

"Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговоров от Украины не будет",- подчеркнул дипломат. 

Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Shaab    08.06.2020, 02:51
Оценка:  0
Shaab
Оце-то позорисько вибрали...
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