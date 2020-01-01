Под Киевом коронавирус нашли в еще одном детском саду

Речь идет о детском саде Ирпеня.

В городе Ирпень Киевской области в детском саду “Сказка” у одного из сотрудников зафиксировали коронавирус. Тест на COVID-19 оказался положительным.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Александр Маркушин.

К слову, это уже второй случай заражения в детсадах Украины с момента их открытия.

К сожалению, имеем неприятную новость. Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 одного из работников ирпенского детсада "Сказка". Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику, - сообщил Маркушин.

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К счастью, по данным чиновника, зараженная не контактировала с детьми, поскольку в последний раз была в помещении садика, когда он еще не работал. Теперь в детсаду проведут общую дезинфекцию.

Напомним, у воспитательницы детского сада в Броварах нашли коронавирус. В детском саду “Калинка”, который находится в Броварах Киевской области, у воспитательницы нашли коронавирус. Из-за этого ЧП работа детского сада приостановлена до 20 июня.

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