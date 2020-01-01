Порошенко пришел в ГБР с фотожабами на Зеленского

Пятый президент явился на очередной допрос в ГБР.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, а также его сторонники и народные депутаты "Европейской солидарности" собрались утром 10 июня у здания Государственного бюро расследований. Там 11:00 запланирован допрос Порошенко.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности.

Сообщается, что Порошенко и его сторонники устроили у здания ГБР настоящую выставку карикатур на политиков и чиновников.

Они очень хорошо изучили мою работу во время президентства, а я работал до 3, 4, 5 утра. Да, я не так быстро устаю как Владимир Александрович, - сказал Порошенко.

Напомним, Зеленский признался, что не читает Facebook из-за ботов Порошенко. Президент заявил, что не читает Facebook принципиально, а на Instagram у него просто нет времени.

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