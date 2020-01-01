"Чихать хотел Порошенко": ГБР опубликовало клип о неявке Порошенко на допросы

В Клипе использовались фрагменты из новостей, а также "95 квартала".

В Государственное бюро расследований опубликовало видеоролик с напоминанием, что экс-президент и нардеп Украины Петр Порошенко проигнорировал уже 25 допросов в бюро и систематически уклоняется от получения повесток даже по месту работы, то есть, в Верховной Раде Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Так, видеоролик содержит фрагменты новостей, где говорится о его неявки на допросы, а также использованы вставки из передачи “95 квартал“, вероятно, для наглядности.

В видео также отмечается, что Порошенко неоднократно вызывали на допросы в ГБР в качестве свидетеля, но “несмотря на многочисленные уголовные производства, старые политики продолжают прикрываться своим политическим статусом“ и игнорируют допросы, используют политическое давление, прикрываются “порохоботами“ и убегают от следователей, прикрываясь женой.

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Также сообщается, что своими действиями Порошенко нарушает статью 2 Уголовно процессуального кодекса Украины о быстром, полном и непредвзятом расследовании и судебном рассмотрении с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к ответственности в меру своей вины.

Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, - говорят в ГБР.

Напомним, ранее ГБР объявило Порошенко первое подозрение. Состоялся очередной допрос Порошенко.

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