У ВСУ тоже антирекорд по коронавирусу

Военные медики отчитались о рекордном числе заболевших за последние сутки.

В армии рекорд по заболевшим Командование Медицинских сил

По состоянию на утро 11 июня в армии подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом, выявленных за последние сутки. Причем 15 случаев – у военнослужащих из Киевской области, информирует пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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В настоящее время острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 159 военнослужащих и работников вооруженных сил. С начала пандемии успешно преодолели болезнь 158 человек, летальных случаев – 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) по состоянию на утро четверга находятся 598 человек военнослужащих и работников ВСУ. В ближайшие трое суток изоляцию смогут покинуть 123 человека.

Из 25 новых случаев, выявленных за прошедшие сутки, в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек.

15 военнослужащих находятся в изоляторе одной из воинских частей (Киевская область). Пациенты с 5 июня находились на изоляции в связи с контактом с больным острой респираторной болезнью COVID-19. Результаты проведенного ПЦР тестирования дали положительный результат, - рассказали медики.

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Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. В военной части продолжаются противоэпидемические мероприятия: проводится текущая дезинфекция объектов, установлено усиленное наблюдение за личным составом.

В Национальном военно-медицинском клиническом центре “ГВКГ“ и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находятся по одному военнослужащему. Один работник ВС Украины находится на стационарном лечений в инфекционной больнице города Днепр.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, - говорится в сообщении.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек (Киевская, Харьковская, Винницкая, Ивано-Франковская область ˗ по одному военнослужащему, Львовская область ˗ два военнослужащих, Днепропетровская область ˗ один работник ВС Украины).

Напомним, за прошедшие сутки в Украине поставлен коронавирусный “рекорд“: 689 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Украине с начала пандемии.

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