“Cамый дорогой кофе в моей жизни”: Ляшко оштрафовали за нарушение карантина

Виктор Ляшко поплатился за нарушение карантина.

Главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что кофе, который он во время карантина пил в Хмельницком в помещении кафе вместе с президентом Зеленским, стал самым дорогим в его жизни.

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Об этом он лаконично написал на своей странице в Facebook.

Самый дорогой кофе в моей жизни, в прямом смысле, - написал Ляшко.

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Вероятно, полиция оштрафовала Ляшко за хмельницкий кофе с президентом. По предварительной информации, штраф за нарушение правил карантина составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, Зеленский пробежал в Хмельницком 8 км и рассказал, что любит на завтрак. Журналисты встретили президента во время утренней пробежки.

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