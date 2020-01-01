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“Cамый дорогой кофе в моей жизни”: Ляшко оштрафовали за нарушение карантина

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Виктор Ляшко поплатился за нарушение карантина.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
facebook.com/viktor.liashko

Главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что кофе, который он во время карантина пил в Хмельницком в помещении кафе вместе с президентом Зеленским, стал самым дорогим в его жизни. 

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Об этом он лаконично написал на своей странице в Facebook.

Самый дорогой кофе в моей жизни, в прямом смысле, - написал Ляшко. 

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Вероятно, полиция оштрафовала Ляшко за хмельницкий кофе с президентом. По предварительной информации, штраф за нарушение правил карантина составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, Зеленский пробежал в Хмельницком 8 км и рассказал, что любит на завтрак. Журналисты встретили президента во время утренней пробежки. 

 

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Теги: Ляшко, кофе, Хмельницкий, штраф
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