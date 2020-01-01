Ляшко объяснил резкий рост числа заболевших COVID-19

Главный санитарный врач предупреждает, что сегодняшний рекорд – еще не предел.

Большинство зарегистрированных за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом относится к Волынской и Львовской областям. Там образовались очереди из анализов на COVID-19, поэтому образцы передают в другие регионы. Об этом в эфире “Радио НВ“ заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас во Львовской области самая большая очередь из образцов, которые необходимо исследовать на коронавирус, больше только у Киева. На этой неделе планируется полностью устранить эти очереди, поэтому количество зарегистрированных случаев может расти.

Во Львовской области еще осталось 2000 образцов, которые будут сегодня или завтра утром доставлены в национальную референс-лабораторию и мы силами национальной референс-лаборатории также подчистим все под ноль, поэтому возможно будет количество случаев больше, но мы будем наблюдать динамику и будем смотреть динамику как все происходит в других областях нашей страны, - заявил Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине поставлен коронавирусный “рекорд“: 689 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель в Украине с начала пандемии. Непосредственно во Львовской области за сутки выявили 125 новых заболевших.

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