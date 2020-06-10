Зеленский в Чернигове потребовал ускорить "Большую стройку"

Президент ознакомился с ходом реконструкции дорожной и медицинской инфраструктуры региона.

В среду, 10 июня, президент Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетил Черниговскую область. Как сообщает пресс-служба главы государства, там он побывал в Областном центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, который реконструируют в рамках национальной программы “Большая стройка“.

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Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф имеет оперативное диспетчерское управление, которое обрабатывает около 450 звонков в сутки, консультативный телеметрический центр и учебно-тренировочный отдел.

В настоящее время проводится реконструкция двухэтажной пристройки под отделение экстренной медицинской помощи. Завершение строительных работ запланировано на ноябрь этого года.

Владимир Зеленский поинтересовался, возможно ли ускорить работы.

Если можно ускорить и сдать в сентябре-октябре, то мы были бы благодарны. Вы понимаете, время сложный, медицина сегодня как никогда важна, - отметил Глава государства.

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В ответ председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко пообещал проработать вопрос и высказал мнение, что это вполне возможно.

По словам председателя ОГА, всего в области запланировано сделать по пять объектов медицины, образования и спорта, а также восстановить сеть автодорог.

Также во время рабочей поездки в Черниговскую область Президент обсудил с представителями местного бизнеса проблемы, которые беспокоят предпринимателей.

Мне только что подарили книгу “Чернигов - город легенд“. Мы здесь для того, чтобы Чернигов был не только городом легенд, но и городом реальности, - отметил Глава государства, начиная диалог.

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Представители бизнеса пожаловались на высокие пошлины на импортное сырье, что увеличивает себестоимость готовой продукции. После этого Владимир Зеленский по телефону обсудил с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко возможное решение этой проблемы.

Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем, - пообещал Глава государства.

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Также черниговские предприниматели просили президента сделать что-нибудь с засильем сэконд-хэнда и контрабанды, убивающими местное производство. В свою очередь аграрии просили доступные кредиты.

Под вечер Владимир Зеленский прибыл в Черниговский университет, где ознакомился с научными достижениями студентов, аспирантов и ученых, работающих в вузе.

Напомним, Зеленского, Ермака и Ляшко оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком. Во время поездки в Хмельницкий президент нарушил правила карантина.

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