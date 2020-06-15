Кабмин опубликовал новую Программу действий: Что она предусматривает

Стало известно, чем планирует заниматься в долгосрочной перспективе правительство Шмыгаля.

Кабмин опубликовал обновленную Программу действий правительства, центральным элементом которой является Госпрограмма стимулирования экономики на 2020-2022 годы и кредитная поддержка малого и среднего бизнеса. Обновленная Программа действий правительства появилась в открытом доступе на сайте Кабмина.

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По сравнению с первой версией, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширили до 85. В целом Программа предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, определяет политику в отношении оккупированных территорий и предполагает поддержку бизнеса.

Ключевые направления Программы стимулирования экономики:

обеспечение адаптивного карантина,

стимулирование развития малого и среднего бизнеса,

обеспечение занятости и государственных заказов,

“регуляторная гильотина“,

оптимизация налоговой нагрузки и администрирования,

перезапуск промышленного сектора,

реформирование транспорта и инфраструктуры,

развитие международной торговли,

цифровая трансформация,

развитие IT сектора.

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Отдельное внимание в программе уделено экономическим мерам в условиях пандемии:

пересмотр Госбюджета на 2020 год для усиления соцзащиты населения и поддержки экономики;

разработка и реализация Госпрограммы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19 (2020-2022 годы);

поддержка отечественного товаропроизводителя.

Также предусмотрено обеспечение ежегодной индексации пенсий, упрощение предоставления помощи по безработице.

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Кроме этого, предполагается развитие админуслуг и их цифровизация: планируют сделать минимум 200 госуслуг доступными онлайн, а также достичь показателей, чтобы 60% украинцев пользовались онлайн-услугами.

Также среди секторов программы - развитие IT-бизнеса. В частности, планируется создать доступные инструменты для привлечения инвестиций и ввести специальный правовой режим деятельности.

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Планируется получение Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере телекоммуникационных услуг и постепенная интеграция в Единый цифрового рынка ЕС (“цифровой безвиз“).

В Кабмине ожидают, что меры по развитию IT-бизнеса позволят сделать так, чтобы IT-отрасль формировала 10% ВВП.

Напомним, Кабмин внес в Раду новую программу своей работы. Первая версия подверглась критике и была отклонена парламентариями.

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