Кабмин опубликовал новую Программу действий: Что она предусматривает
Кабмин опубликовал обновленную Программу действий правительства, центральным элементом которой является Госпрограмма стимулирования экономики на 2020-2022 годы и кредитная поддержка малого и среднего бизнеса. Обновленная Программа действий правительства появилась в открытом доступе на сайте Кабмина.
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По сравнению с первой версией, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширили до 85. В целом Программа предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, определяет политику в отношении оккупированных территорий и предполагает поддержку бизнеса.
Ключевые направления Программы стимулирования экономики:
- обеспечение адаптивного карантина,
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса,
- обеспечение занятости и государственных заказов,
- “регуляторная гильотина“,
- оптимизация налоговой нагрузки и администрирования,
- перезапуск промышленного сектора,
- реформирование транспорта и инфраструктуры,
- развитие международной торговли,
- цифровая трансформация,
- развитие IT сектора.
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Отдельное внимание в программе уделено экономическим мерам в условиях пандемии:
- пересмотр Госбюджета на 2020 год для усиления соцзащиты населения и поддержки экономики;
- разработка и реализация Госпрограммы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19 (2020-2022 годы);
- поддержка отечественного товаропроизводителя.
Также предусмотрено обеспечение ежегодной индексации пенсий, упрощение предоставления помощи по безработице.
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Кроме этого, предполагается развитие админуслуг и их цифровизация: планируют сделать минимум 200 госуслуг доступными онлайн, а также достичь показателей, чтобы 60% украинцев пользовались онлайн-услугами.
Также среди секторов программы - развитие IT-бизнеса. В частности, планируется создать доступные инструменты для привлечения инвестиций и ввести специальный правовой режим деятельности.
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Планируется получение Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере телекоммуникационных услуг и постепенная интеграция в Единый цифрового рынка ЕС (“цифровой безвиз“).
В Кабмине ожидают, что меры по развитию IT-бизнеса позволят сделать так, чтобы IT-отрасль формировала 10% ВВП.
Напомним, Кабмин внес в Раду новую программу своей работы. Первая версия подверглась критике и была отклонена парламентариями.
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