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Кабмин опубликовал новую Программу действий: Что она предусматривает

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Стало известно, чем планирует заниматься в долгосрочной перспективе правительство Шмыгаля.
Правительство Дениса Шмыгаля опубликовало свою программу
Правительство Дениса Шмыгаля опубликовало свою программу
Фейсбук Кабмина

Кабмин опубликовал обновленную Программу действий правительства, центральным элементом которой является Госпрограмма стимулирования экономики на 2020-2022 годы и кредитная поддержка малого и среднего бизнеса. Обновленная Программа действий правительства появилась в открытом доступе на сайте Кабмина.

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По сравнению с первой версией, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширили до 85. В целом Программа предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, определяет политику в отношении оккупированных территорий и предполагает поддержку бизнеса.

Ключевые направления Программы стимулирования экономики:

  • обеспечение адаптивного карантина,
  • стимулирование развития малого и среднего бизнеса,
  • обеспечение занятости и государственных заказов,
  • “регуляторная гильотина“,
  • оптимизация налоговой нагрузки и администрирования,
  • перезапуск промышленного сектора,
  • реформирование транспорта и инфраструктуры,
  • развитие международной торговли,
  • цифровая трансформация,
  • развитие IT сектора.

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Отдельное внимание в программе уделено экономическим мерам в условиях пандемии:

  • пересмотр Госбюджета на 2020 год для усиления соцзащиты населения и поддержки экономики;
  • разработка и реализация Госпрограммы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19 (2020-2022 годы);
  • поддержка отечественного товаропроизводителя.

Также предусмотрено обеспечение ежегодной индексации пенсий, упрощение предоставления помощи по безработице.

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Кроме этого, предполагается развитие админуслуг и их цифровизация: планируют сделать минимум 200 госуслуг доступными онлайн, а также достичь показателей, чтобы 60% украинцев пользовались онлайн-услугами.

Также среди секторов программы - развитие IT-бизнеса. В частности, планируется создать доступные инструменты для привлечения инвестиций и ввести специальный правовой режим деятельности.

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Планируется получение Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере телекоммуникационных услуг и постепенная интеграция в Единый цифрового рынка ЕС (“цифровой безвиз“).

В Кабмине ожидают, что меры по развитию IT-бизнеса позволят сделать так, чтобы IT-отрасль формировала 10% ВВП.

Напомним, Кабмин внес в Раду новую программу своей работы. Первая версия подверглась критике и была отклонена парламентариями.

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Теги: Кабмин, Шмыгаль, коронавирус
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Комментариев (1)
colavova    15.06.2020, 17:00
Оценка:  +1
colavova
автолавки с смартфонами разъедутся по всем сёлам Украины))) вайфай - в каждое село!!!
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