"Шутку украли не у вас": В "Квартале 95" ответили на обвинения в плагиате
Руководитель авторской группы студии "Квартал 95" "Братья Гагарины" Артем Михайличенко заявил, что авторы "Дизель шоу" сами украли шутку, в плагиате которой обвинили "кварталовцев". Об этом он написал в комментариях под постом "Дизель шоу",
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Михайличенко написал, что шутку взяли из книги "Аля, мистер Блот и буква Z", которая была опубликована в 2013 году.
"Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013 год. Просто не подумали, что вы тоже книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько ... только в этом случае мы - вторые", - написал он.
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В свою очередь, в "Дизель-Шоу" заявили, что текст книги и номера не совпадают, а представители "Квартала 95" просто пытаются "отмазаться".
"Вот только текст книги и номера не совпадает. Совсем не совпадает. А вот нашего номера и украденного"Вечерним Кварталом" совпадает один в один. Как так? Жаль, вы даже нарушили старый принцип вашей конторы: "В эфире не было? Пускаем". Тут в эфире не просто было, а много десятков раз, так как этот номер за 5 лет один из самых повторяемых. Да и объехал он многие страны мира, даже в Канаде и Америке побывал", - ответили в Дизель-шоу.
Напомним, проект "Дизель шоу" обвинил "Квартал 95" в плагиате их номера 5-летней давности.
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