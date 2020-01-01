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"Шутку украли не у вас": В "Квартале 95" ответили на обвинения в плагиате

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В студии "Квартал 95" ответили на обвинения "Дизель шоу" в плагиате их номера про урок английского языка.
Студия "Квартал 95"
Студия "Квартал 95"
"Квартал 95"

Руководитель авторской группы студии "Квартал 95" "Братья Гагарины" Артем Михайличенко заявил, что авторы "Дизель шоу" сами украли шутку, в плагиате которой обвинили "кварталовцев". Об этом он написал в комментариях под постом "Дизель шоу", 

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Михайличенко написал, что шутку взяли из книги "Аля, мистер Блот и буква Z", которая была опубликована в 2013 году. 

"Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013 год. Просто не подумали, что вы тоже книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько ... только в этом случае мы - вторые", - написал он.

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В свою очередь, в "Дизель-Шоу" заявили, что текст книги и номера не совпадают, а представители "Квартала 95" просто пытаются "отмазаться".

"Вот только текст книги и номера не совпадает. Совсем не совпадает. А вот нашего номера и украденного"Вечерним Кварталом" совпадает один в один. Как так? Жаль, вы даже нарушили старый принцип вашей конторы: "В эфире не было? Пускаем". Тут в эфире не просто было, а много десятков раз, так как этот номер за 5 лет один из самых повторяемых. Да и объехал он многие страны мира, даже в Канаде и Америке побывал", - ответили в Дизель-шоу.



Напомним, проект "Дизель шоу" обвинил "Квартал 95" в плагиате их номера 5-летней давности.

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Теги: Квартал 95, Дизель Шоу, плагиат, шутка, номер
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