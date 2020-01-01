Бывшему "министру обороны ДНР" сообщили о подозрении.

Офис Генпрокурора Украины сообщил о подозрении гражданину РФ, который возглавлял так называемое "министерство обороны" террористической организации "ДНР". Боевика подозревают в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УКУ). Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Подозреваемого огласили в розыск, суд санкционировал объявление в розыск. Правоохранители ходатайствуют об избрании террористу меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.



"В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенной здания на территории города Славянск, где пытали, наносили побои, вызывали ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию", - сообщили в ОГП.

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По данным правоохранителей, как минимум три человека были убиты после приказов террориста.



В заявлении Офиса Генпрокурор не указано, кому именно из "министров обороны" фейковой республики огласили подозрение, однако в апреле 2014 года эту "должность" занимал Игорь Хакимзянов. В мае 2014 террориста задержали украинские военные, а в сентябре того же года его обменяли. Речь также может иди о его премнике, боевике Игоре Гиркине (Игорь Стрелков), который возглавил "минобороны ДНР" в мае 2014 года.



Напомним, суд приговорил "министра" "ДНР" к 12 годам.

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