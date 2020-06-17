В Нацполицию обратились на счет вымогательств в больницах

Нередко у пациентов в медицинских учреждениях просят так называемый "благотворительный взнос".

В Национальную полицию поступило за последний месяц шесть обращений по поводу вымогательства денег у пациентов в больницах. Об этом пишет LB.ua

Все обращения зафиксированы от Национальной службы здоровья, куда поступали жалобы граждан.

В НСЗУ обратились пациенты с Киева, Кировоградской, Одесской, Сумской и Черниговской областей.

Все случаи произошли после 1 апреля, когда вступил в действие второй этап медицинской реформы, предусматривающий, что все услуги в рамках Государственной программы медицинских гарантий должны предоставляться бесплатно.

Так, НСЗУ получила несколько обращений от пациенток Консультативно-диагностического центра Печерского района города Киева, которые сообщили, что у них требовали деньги за постановку на учет и ведение беременности - от трех до почти четырех тысяч гривен "благотворительного взноса" .

Аналогичный "благотворительный взнос" просили в роддоме Чернигова, о чем говорится в еще одном обращении.

Также в службу пожаловались пациенты КНП Областной клинический онкологический центр Кировоградского областного совета. Они заявили, что работники онкоцентра, а также его подрядчика - ООО Украинский центр томотерапии - неоднократно требовали деньги за консультации врачей и проведения диагностики по поводу новообразований.

Зафиксирована также жалоба от пациентов КНП Центральная клиническая больница Сумского городского совета. Пациент был доставлен в больницу по скорой с диагнозом инфаркт миокарда, ему было необходимо стентирование. Сотрудники больницы сообщили ему, что он должен заплатить за стентирование и "набор ургентной диагностики" 10300 грн плюс покрыть расходы на лекарства.

Еще две жалобы, по которым НСЗУ обратилась в полицию, поступили из Одессы - от пациентов КНП Одесская областная клиническая больница Одесского областного совета и КНП Городская клиническая больница №11 Одесского городского совета.

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