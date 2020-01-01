Прирост больных COVID-19 в Украине больше от общемирового - МОЗ

Ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшилась за последнее время.

За последнее время в Украине зафиксирован существенный прирост заражений на коронавирусную болезнь COVID-19, который превышает средние мировые показатели. Об этом в ходе брифинга руководства Минздрава заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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"В последнее время мы даем существенный прирост, которой больше общемирового", отметил он.



Главный санврач подчеркнул, что причиной роста заболеваемости является начало карантинных ограничений, а не увеличение количества тестирований.



В частности, запуск метрополитена и другого общественного транспорта, открытие детские садов повлияло на рост заболеваемости.



Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Украине за последний месяц выросло вдвое.

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"Если мы проанализируем цифры, которые мы видим за последние неделю, и сравним это даже с месячной давностью, то количество заболеваний за сутки у нас выросло в два раза. Это все результат того, что украинцы полностью "отменили" карантинные ограничения. Я считаю, что нам надо уже задуматься и вдуматься в эти цифры, которые мы объявляем ежедневно по количеству заболеваний и летальных исходов".

За минувшие сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали 829 человек. 23 больных умерли, 504 выздоровели.

По количеству новых случаев это третий антирекорд за последние несколько дней.

Напомним,Украина снова побила рекорд по COVID-19.

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