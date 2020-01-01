Рада отменила обязательное участие в ВНО

Выпускники школ смогут пройти тестирование, если захотят. Но делать этого теперь не обязаны.

Верховная Рада поддержала неотложный законопроект №3669, внесенный президентом Зеленским в парламент 17 июня. Как указано в “карточке“ документа, его поддержали 356 народных депутатов из 226 необходимых.

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Ключевым положением данного законопроекта является изменение правил участия выпускников в государственной итоговой аттестации (ВНО) в 2020 году. Документ делает такое участие добровольным, а не обязательным. Сама же основная сессия внешнего независимого оценивания этим законом не отменяется, она состоится, как и было запланировано.

Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, такой подход позволит выпускникам в условиях эпидемии коронавируса самостоятельно решать, следует ли им принимать участие в тестировании.

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Помимо отмены обязательного участия в ВНО документ также предусматривает и другие изменения. В частности Кабинет министров наделяется правом самостоятельно определять длительность учебного года в учебных заведениях в связи с эпидемией COVID-19.

Народный депутат из фракции “Слуга народа“, представляющий парламентский комитет по вопросам образования, Роман Грищук, объяснил как теперь будет проходить участие в ВНО. По его словам, выпускники школ, которые планируют в этом году поступать в вузы, могут пройти ВНО, как обычно. Те же молодые люди, которые в этом году не планируют идти в вуз, могут просто не проходить ВНО в этом году.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который отменяет обязательное участие выпускников в ВНО. Желающие смогут пройти его, но добровольно.

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