Украина усилит контроль за карантином: Степанов пообещал жесткие меры

Степанов отметил, что ситуация в стране обостряется.

В связи с большим ростом числа новых зараженных COVID-19 Минздрав инициирует максимально жесткий контроль за соблюдением карантина.

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Об этом на брифинге в пятницу, 19 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Речь идет о транспорте, которым пользуются люди, при этом не пользуясь масками. Также речь идет о некоторых супермаркетах, где перестали придерживаться социальной дистанции и не носят маски. Мы считаем, что должны вводиться жесткие меры в определенных регионах в условиях адаптивного карантина, - сказал Степанов.

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Степанов акцентировал, что под жесткими мерами Степанов имел в виду несколько мер, например ограничение работы заведений, таких как ночные клубы. Он также добавил, что усиленный контроль будет со стороны Госпродпотребслужбы и Нацполиции, вплоть до наложения штрафов за нарушение карантина.

По словам главы Минздрава, в определенных регионах введут дополнительные ограничительные меры, которые прописаны Кабмином.

Главное, чтобы мы прекратили этот рост - это надо задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются. Потому что, извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил ... надо посмотреть на улицы, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе, достаточно трудно говорить, что таким образом мы можем сдерживать распространение коронавирусной болезни, - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на пятницу, 19 июня, в Украине зафиксирован 921 новый случай коронавируса. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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