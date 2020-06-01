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В Одессе мать двоих детей выпала из окна многоэтажки

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Женщина выпала из окна 6-этажа.
Фото из места событий
Фото из места событий
7 канал

В ночь на пятницу, 19 июня, в Одессе в переулке Тополева женщина выпала из окна 6-го этажа.

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Об этом сообщает "7 канал".

Отмечается, что на место инцидента оперативно прибыла скорая помощь. Между тем, врачи всего лишь констатировали смерть женщины.

По предварительной информации, погибшая 1983 года рождения. У женщины было двое детей - одному из них 14 лет, а другому - восемь месяцев.

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На данный момент причины поступка женщины неизвестны. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

Напомним, в Киеве на улице Ивана Мазепы женщина с 3-летним ребенком выпали из окна 4-го этажа.

 

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Теги: самоубийство, суицид, Одесса, мать
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