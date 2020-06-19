Реанимация Александровской больницы переполнена больными COVID - главврач

Главврач Антоненко рассказала о ситуации в больнице.

Реанимационное отделение Александровской больницы предназначенной для больных коронавирусом переполнено, медики не наблюдают уменьшения количества смертей от COVID-19. Об этом в эфире телеканала 1+1 рассказала главврач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

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“Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают“, - рассказала Антоненко.



Главврач подчеркнула, что медсотрудники уже могут четко различать симптомы COVID-19 у пациентов еще до поступления результатов анализов.

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“Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких“ - отметила медик.



По словам Антоненко, коронавирусное заболевание также сопровождается сильной воспалительной реакцией.



Главврач рассказала, что в протокол лечения коронавируса недавно добавили препараты-антикоагулянты, которые блокируют свертыванию крови, которое происходит из-за COVID-19.





Напомним, за сутки COVID-19 выявили у 92 жителей Киева.

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