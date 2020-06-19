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Реанимация Александровской больницы переполнена больными COVID - главврач

Комментариев: 2
Главврач Антоненко рассказала о ситуации в больнице.
Главврач Александровской больницы Людмила Антоненко.
Главврач Александровской больницы Людмила Антоненко.
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Реанимационное отделение Александровской больницы предназначенной для больных коронавирусом переполнено, медики не наблюдают уменьшения количества смертей от COVID-19. Об этом в эфире телеканала 1+1 рассказала главврач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

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“Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают“, - рассказала Антоненко.

Главврач подчеркнула, что медсотрудники уже могут четко различать симптомы COVID-19 у пациентов еще до поступления результатов анализов.

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“Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких“ - отметила медик.

По словам Антоненко, коронавирусное заболевание также сопровождается сильной воспалительной реакцией.

Главврач рассказала, что в протокол лечения коронавируса недавно добавили препараты-антикоагулянты, которые блокируют свертыванию крови, которое происходит из-за COVID-19.



Напомним, за сутки COVID-19 выявили у 92 жителей Киева.

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Комментариев (2)
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Alexey_7    19.06.2020, 14:56
Оценка:  -1
Alexey_7
Хватит врать людям, и пиарить где только возможно этот вирус (Билборды, тв , интернет). Сколько на это уходит денег??? А условий в больницах нету никаких (Только несколько штук в стране есть нормальных, ну или частные) Лучше бы на больницы строили, а не рекламу проплачивали, и деньги отмывали!!!
Alexey_7    19.06.2020, 14:56
Оценка:  -1
Alexey_7
Но наша власть не вкладывает денег туда, откуда им нету прибыли, или откуда можно отмыть денег в особо крупных размерах. Как говорится всё для себя, лишь бы не для народа!
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