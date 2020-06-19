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Под Одессой иностранец избил и ограбил бывшую девушку

Комментариев: 1
Мужчина ворвался среди ночи в дом, где были только его экс-сожительница и ее мать.
Под Одессой иностранец избил и ограбил бывшую девушку
© od.npu.gov.ua
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Под Одессой иностранец избил и ограбил бывшую девушку
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В Одесской области полицейские задержали гражданина соседнего государства по подозрению в разбойном нападении на свою бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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Как сообщается,  правонарушитель среди ночи ворвался в дом 27-летней экс-сожительницы и, угрожая ножом, потребовал у нее деньги. На защиту девушки встала ее мать, что не остановило разъяренного мужчину. Помимо ножа он вооружился также еще и молотком, не оставляя женщинам возможности что-либо противопоставить злоумышленнику.

Однако получить желаемых денег мужчина всё равно не смог. Злоумышленник избил девушку, стянул с ее пальца золотое кольцо, а на выходе из дома прихватил ее мобильный телефон.

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Как только полицейским стало известно о данном преступлении, они быстро выяснили направление, в котором уехал злоумышленник на попутке. Его удалось перехватить на выезде из района.

Действия 28-летнего иностранца следователи квалифицировали по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Фигурант задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Одессе мужчина пришел в райотдел и там избил полицейского. Свою мотивацию злоумышленник не объяснил.

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Теги: разбой, ограбление, Одесская область, иностранцы, девушка
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    19.06.2020, 14:12
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Возможно разводили его, потом он прозрел, когда получил отказ. (предположение)
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