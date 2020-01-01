В Виннице переполнены больницы, больных с COVID везут в область

Власти Винницы подумывают об ужесточении карантина в городе.

С начала карантина в отделении №1 филиала “Винницкая СЕМД“ Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заболели коронавирусной болезнью 76 из 203 медработников и вспомогательного персонала - водители скорых, фельдшеры и врачи бригад. Об этом рассказал городской голова Винницы Сергей Моргунов во время брифинга, информирует пресс-служба горсовета.

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Мэр отметил, что это очень большой показатель заболеваемости среди медиков скорой. И жители уже испытали на себе, ведь скорую помощь в некоторых случаях приходилось ждать по 20-30 минут, а то больше.

Надо понимать, что врачи скорой медицинской помощи находятся на “передовой“ и нам очень важно, чтобы они все были здоровы. Все заболевшие на сегодняшний день лечатся, коллективу были проведены ПЦР-тесты. На вызовы ездят только те, кто 100% не болен коронавирусом, и это подтверждено тестами, - сообщил Моргунов.

Вместе с тем, по его словам, загруженность коек в больницах региона составляет 65%.

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Винницкое инфекционное отделение ГКБ №1, где лечат винничан, заболевших коронавирусной болезнью, по состоянию на четверг, 18 июня, было заполнено на 95%. Винницкая центральная районная больница - на 78%. Учитывая достаточно большое количество больных, жителей Винницы с COVID-19 сейчас доставляют в Калиновскую районную больницу, которая имеет 70 “ковидних“ кроватей и загружена на 22%.

По данным Сергея Моргунова, за последнюю неделю в городе зарегистрированы 183 новых подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. При нормативном показателе не более 44. При такой динамике вполне вероятным является то, что карантинные меры будут усилены.

Напомним, Житомирская область возвращается к более жесткому карантину.

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