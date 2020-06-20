В Днепре хулиганы разбили окна трамвая и избили водителя

Прибывшему на задержание наряду полиции пришлось вызывать подмогу.

В субботу, 20 июня, в Днепре двое молодых мужчин разбили стекла в трамвае № 15 и сильно избили водителя. Как пишет местный ресурс “Наше місто“, нападение произошло около 6 часов утра на улице Давыдова.

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На остановке пассажирка из второго вагона трамвая подошла к водителю и сообщила о пьяной компании и разбитых стеклах. Водитель осмотрел вагон, доложил диспетчеру, остановил трамвай и вызвал полицию.

После того, как водитель сделал замечание хулиганам, они стали избивать мужчину и разбили лобовое стекло в трамвае. Задержать их до прибытия полиции помогли сотрудники АЗС, расположенной рядом с местом остановки.

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Чтобы утихомирить и задержать хулиганов наряду полиции пришлось вызывать подкрепление.

Сообщается, что у водителя трамвая рассечена бровь, на лице ссадины и кровоподтеки. Бригада скорой помощи отвезла его в больницу.

Напомним, в Днепре 62-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросилась под движущийся трамвай 9-го маршрута.

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