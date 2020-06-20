В Симферополе оккупанты отрепетировали парад с нарушениями карантина

Несмотря на угрожающие темпы распространения инфекции в Крыму и РФ, оккупанты проигнорировали защитные меры .

В субботу, 20 июня, в Симферополе оккупационные власти устроили репетицию военного, во время которой не было предпринято никаких защитных мер против коронавируса. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Читай также: В России ждут, что Лукашенко посетит парад

На проспекте Кирова, где проходила репетиция, нет разграничительных отметок для соблюдения безопасной дистанции. От зрителей не требовалось быть в масках, и никто не мешал людям собираться в большие группы.

Сотрудники оккупационный полиции и так называемой “крымской самообороны“, патрули которых во время репетиции размещались через каждые двадцать метров, также были без защитных масок.

Читай также: В России число зараженных коронавирусом превысило 500 тысяч

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе все-таки состоится военный парад к 75-летию окончания Второй мировой войны. Хотя за несколько часов до этого объявления он говорил, что мероприятие не будут проводить из-за угрозы коронавируса.

Аксенов обещал, что мероприятие пройдет “при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований“.

Читай также: Названы пять проблем Крыма из-за COVID-19

Для справки. За минувшие сутки в Крыму выявили 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по информации оккупантов, зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции, 200 из них — в Севастополе.

Напомним, у Путина объяснили, почему Зеленского не пригласили на парад в Москву. Приглашения для участия в мероприятии отправлялись главам стран СНГ, в работе которого Украина практически не участвует.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.