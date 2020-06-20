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В Симферополе оккупанты отрепетировали парад с нарушениями карантина

Комментариев: 2
Несмотря на угрожающие темпы распространения инфекции в Крыму и РФ, оккупанты проигнорировали защитные меры .
В Симферополе оккупанты отрепетировали парад с нарушениями карантина
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В Симферополе оккупанты отрепетировали парад с нарушениями карантина
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В субботу, 20 июня, в Симферополе оккупационные власти устроили репетицию военного, во время которой не было предпринято никаких защитных мер против коронавируса. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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На проспекте Кирова, где проходила репетиция, нет разграничительных отметок для соблюдения безопасной дистанции. От зрителей не требовалось быть в масках, и никто не мешал людям собираться в большие группы.

Сотрудники оккупационный полиции и так называемой “крымской самообороны“, патрули которых во время репетиции размещались через каждые двадцать метров, также были без защитных масок.

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Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе все-таки состоится военный парад к 75-летию окончания Второй мировой войны. Хотя за несколько часов до этого объявления он говорил, что мероприятие не будут проводить из-за угрозы коронавируса.

Аксенов обещал, что мероприятие пройдет “при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований“.

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Для справки. За минувшие сутки в Крыму выявили 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по информации оккупантов, зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции, 200 из них — в Севастополе.

Напомним, у Путина объяснили, почему Зеленского не пригласили на парад в Москву. Приглашения для участия в мероприятии отправлялись главам стран СНГ, в работе которого Украина практически не участвует.

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Теги: Крым, Симферополь, парад, Россия
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Комментариев (2)
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Maezztro    20.06.2020, 16:39
Оценка:  -22
Maezztro
Оккупанты?А по мнению крымчан оккупантов там вот уже более 6 лет как нет.Кстати,когда гражданин Турчинов будет привлечён к уголовной ответственности за государственную измену в виде сдачи Крыма без единого оборонительного боя при нежелании его отвоевать?
dиk    20.06.2020, 16:21
Оценка:  0
dиk
да какая разница как- в раше всем по фигу скоко заразится.
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