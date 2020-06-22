Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко об уголовных делах против него: “Это борьба против демократии”

Комментариев: 3
Пятый президент дал громкое интервью иностранному изданию.
Порошенко дал интервью известному американскому журналисту
Порошенко дал интервью известному американскому журналисту
скриншот

Пятый президент Украины, народный депутат “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что все международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против него.

Читай также: ГБР выясняет, кто незаконно следил за Порошенко

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью одному из самых влиятельных политических обозревателей Соединенных Штатов Америки Фариду Закарии на телеканале CNN.

Эти исследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многим другим. Страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права, - заявил Порошенко.

К слову, в ходе интервью Закария выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью отца.

Читай также: Венедиктова объяснила, почему прокуратура не требует ареста Порошенко

Напомним, открыто дело о возможной слежке за Порошенко. За экс-президентом якобы следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Порошенко, уголовные дела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Vodavozz    22.06.2020, 11:26
Оценка:  -23
Vodavozz
Государственная измена,казнокрадство,тотальная коррупция,кумовство,дерибан,убийс тво десятков тысяч украинцев и геноцид,это по мнению хронически непросыхающего алконавта Педи Пидоpoшенко является демократией...
Vixerunt    22.06.2020, 11:42
Оценка:  -1
Vixerunt
прям расию описал и её вечно не просыхающих ватников.
Vixerunt    22.06.2020, 11:44
Оценка:  0
Vixerunt
и отдельно спасибо русским за убийство десятков тысяч украинцев.
ВосставшийИзБана    22.06.2020, 11:22
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Демократия? О чем это он? Нет у нас демократии. Для того, чтобы можно было говорить о какой-то демократии нужно отменить имущественный ценз для участия в выборах. Отменить партийные списки. Вернуть в бюллетень пункт "Против всех" и прописать в законе его значимость. Разработать и внедрить прозрачный
ВосставшийИзБана    22.06.2020, 11:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
механизм контроля подсчета голосов. Обязать победителей выборов выполнять свои предвыборные обещания. Разработать и внедрить механизмы отзыва депутатов за их счет. Вот тогда можно будет о чем-то говорить.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь