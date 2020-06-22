Порошенко об уголовных делах против него: “Это борьба против демократии”
Пятый президент Украины, народный депутат “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что все международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против него.
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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью одному из самых влиятельных политических обозревателей Соединенных Штатов Америки Фариду Закарии на телеканале CNN.
Эти исследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многим другим. Страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права, - заявил Порошенко.
К слову, в ходе интервью Закария выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью отца.
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Напомним, открыто дело о возможной слежке за Порошенко. За экс-президентом якобы следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе.
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