Порошенко об уголовных делах против него: “Это борьба против демократии”

Пятый президент дал громкое интервью иностранному изданию.

Пятый президент Украины, народный депутат “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что все международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против него.

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью одному из самых влиятельных политических обозревателей Соединенных Штатов Америки Фариду Закарии на телеканале CNN.

Эти исследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многим другим. Страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права, - заявил Порошенко.

К слову, в ходе интервью Закария выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью отца.

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Напомним, открыто дело о возможной слежке за Порошенко. За экс-президентом якобы следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе.

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