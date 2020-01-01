Президент представил новых украинских судей: Кто они
Названы имена 27 судей местных общих судов .
Владимир Зеленский утвердил новых судей местных общих судов.
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Список обнародовали на официальном ресурсе представительства президента.
Так, согласно статьям 126-128 Конституции, был издан указ о назначении №243/2020.
К исполнению обязанностей приступили судьи в Одессе, Харькове и регионах. Кто эти люди:
- Гринькив Дзвенислава Викторовна - судья Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области;
- Дорошенко Светлана Ивановна - судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;
- Перекупка Анна Анатольевна - судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области;
- Гришак Антон Михайлович - судья Гайворонского райсуда Кировоградской области;
- Ивченко Павел Александрович - судья Александровского райсуда Кировоградской области;
- Крива Юлия Владимировна - судья Сватовского районного суда Луганской области;
- Бодрова Александра Петровна - судья Снигуровского райсуда Николаевской области;
- Афонина Светлана Николаевна - судья Заводского райсуда города Николаева;
- Вороненко Денис Валерьевич - судья Кодымского райсуда Одесской области;
- Сафарова Анжелика Фархатовна - судья Коминтерновского райсуда Одесской области;
- Банташ Дмитрий Сергеевич - судья Николаевского райсуда Одесской области;
- Кузнецова Виктория Викторовна, Русева Анжелика Сергеевна, Цыб Ирина Владимировна - судьи Приморского районного суда города Одессы;
- Витковский Максим Александрович – судья Гребинковского райсуда Полтавской области;
- Бренчук Анна Васильевна – судья Кузнецовского городского суда Ривненской области;
- Шияновская Татьяна Васильевна – судья Ковпакивского районного суда города Сумы;
- Даниленко Татьяна Павловна – судья Харьковского районного суда Харьковской области;
- Латка Ирина Павловна – судья Дзержинского районного суда города Харькова;
- Новиченко Наталья Викторовна – судья Московского районного суда города Харькова;
- Демченко Светлана Валерьевна – судья Червонозаводского районного суда города Харькова;
- Кирик Ольга Владимировна – судья Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;
- Левченко Любовь Алексеевна – судья Драбивского районного суда Черкасской области;
- Жежер Юлия Николаевна – судья Монастирищенского районного суда Черкасской области;
- Домашенко Юрий Николаевич – судья Козелецкого районного суда Черниговской области;
- Рубаненко Наталья Юрьевна – судья Куликовского районного суда Черниговской области;
- Гагарина Татьяна Александровна – судья Нежинского горрайонного суда Черниговской области.
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Напомним, ранее мы писали, что Зеленский не считает политическим преследованием дела против Порошенко.