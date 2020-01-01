Президент представил новых украинских судей: Кто они

Названы имена 27 судей местных общих судов .

Указом было определено 27 судей в Одессе, Харькове и регионах www.president.gov.ua

Владимир Зеленский утвердил новых судей местных общих судов.

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Список обнародовали на официальном ресурсе представительства президента.

Так, согласно статьям 126-128 Конституции, был издан указ о назначении №243/2020.

К исполнению обязанностей приступили судьи в Одессе, Харькове и регионах. Кто эти люди:

Гринькив Дзвенислава Викторовна - судья Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области;

Дорошенко Светлана Ивановна - судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Перекупка Анна Анатольевна - судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области;

Гришак Антон Михайлович - судья Гайворонского райсуда Кировоградской области;

Ивченко Павел Александрович - судья Александровского райсуда Кировоградской области;

Крива Юлия Владимировна - судья Сватовского районного суда Луганской области;

Бодрова Александра Петровна - судья Снигуровского райсуда Николаевской области;

Афонина Светлана Николаевна - судья Заводского райсуда города Николаева;

Вороненко Денис Валерьевич - судья Кодымского райсуда Одесской области;

Сафарова Анжелика Фархатовна - судья Коминтерновского райсуда Одесской области;

Банташ Дмитрий Сергеевич - судья Николаевского райсуда Одесской области;

Кузнецова Виктория Викторовна, Русева Анжелика Сергеевна, Цыб Ирина Владимировна - судьи Приморского районного суда города Одессы;

Витковский Максим Александрович – судья Гребинковского райсуда Полтавской области;

Бренчук Анна Васильевна – судья Кузнецовского городского суда Ривненской области;

Шияновская Татьяна Васильевна – судья Ковпакивского районного суда города Сумы;

Даниленко Татьяна Павловна – судья Харьковского районного суда Харьковской области;

Латка Ирина Павловна – судья Дзержинского районного суда города Харькова;

Новиченко Наталья Викторовна – судья Московского районного суда города Харькова;

Демченко Светлана Валерьевна – судья Червонозаводского районного суда города Харькова;

Кирик Ольга Владимировна – судья Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;

Левченко Любовь Алексеевна – судья Драбивского районного суда Черкасской области;

Жежер Юлия Николаевна – судья Монастирищенского районного суда Черкасской области;

Домашенко Юрий Николаевич – судья Козелецкого районного суда Черниговской области;

Рубаненко Наталья Юрьевна – судья Куликовского районного суда Черниговской области;

Гагарина Татьяна Александровна – судья Нежинского горрайонного суда Черниговской области.

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Напомним, ранее мы писали, что Зеленский не считает политическим преследованием дела против Порошенко.