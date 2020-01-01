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Президент представил новых украинских судей: Кто они

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Названы имена 27 судей местных общих судов .
Указом было определено 27 судей в Одессе, Харькове и регионах
Указом было определено 27 судей в Одессе, Харькове и регионах
www.president.gov.ua

Владимир Зеленский утвердил новых судей местных общих судов.

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Список обнародовали на официальном ресурсе представительства президента.

Так, согласно статьям 126-128 Конституции, был издан указ о назначении №243/2020.

К исполнению обязанностей приступили судьи в Одессе, Харькове и регионах. Кто эти люди:  

  • Гринькив Дзвенислава Викторовна - судья Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области;
  • Дорошенко Светлана Ивановна - судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;
  • Перекупка Анна Анатольевна - судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области;
  • Гришак Антон Михайлович - судья Гайворонского райсуда Кировоградской области;
  • Ивченко Павел Александрович - судья Александровского райсуда Кировоградской области;
  • Крива Юлия Владимировна - судья Сватовского районного суда Луганской области;
  • Бодрова Александра Петровна - судья Снигуровского райсуда Николаевской области;
  • Афонина Светлана Николаевна - судья Заводского райсуда города Николаева;
  • Вороненко Денис Валерьевич - судья Кодымского райсуда Одесской области;
  • Сафарова Анжелика Фархатовна - судья Коминтерновского райсуда Одесской области;
  • Банташ Дмитрий Сергеевич - судья Николаевского райсуда Одесской области;
  • Кузнецова Виктория Викторовна, Русева Анжелика Сергеевна, Цыб Ирина Владимировна - судьи Приморского районного суда города Одессы;
  • Витковский Максим Александрович – судья Гребинковского райсуда Полтавской области;
  • Бренчук Анна Васильевна – судья Кузнецовского городского суда Ривненской области;
  • Шияновская Татьяна Васильевна – судья Ковпакивского районного суда города Сумы;
  • Даниленко Татьяна Павловна – судья Харьковского районного суда Харьковской области;
  • Латка Ирина Павловна – судья Дзержинского районного суда города Харькова;
  • Новиченко Наталья Викторовна – судья Московского районного суда города Харькова;
  • Демченко Светлана Валерьевна – судья Червонозаводского районного суда города Харькова;
  • Кирик Ольга Владимировна – судья Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;
  • Левченко Любовь Алексеевна – судья Драбивского районного суда Черкасской области;
  • Жежер Юлия Николаевна – судья Монастирищенского районного суда Черкасской области;
  • Домашенко Юрий Николаевич – судья Козелецкого районного суда Черниговской области;
  • Рубаненко Наталья Юрьевна – судья Куликовского районного суда Черниговской области;
  • Гагарина Татьяна Александровна – судья Нежинского горрайонного суда Черниговской области.

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Напомним, ранее мы писали, что Зеленский не считает политическим преследованием дела против Порошенко.

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Теги: президент, Зеленский, судья, указ
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