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Укрзализныця пустила поезда во Львов, несмотря на всплеск COVID-19

Комментариев: 1
Возобновлены несколько маршрутов.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/Ukrzaliznytsia

С пятницы, 26 июня, во Львов снова будут ходить поезда. Укрзализныця решила возобновить железнодорожное сообщение, несмотря на то, что во Львовской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. 

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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ранее на время карантина во Львове поезда останавливались только по технической необходимости, без посадки и высадки пассажиров. Между тем, с 26 июня эта норма отменяется, пассажиры из Львова снова смогут сесть в проходящий поезд.

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Кроме того, до Львова запустят новые поезда из Киева и Одессы:

  • № 743/744 станция "Дарница" - Львов (с остановками Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче);
  • № 715/716 Киев - Львов (через Винницу, Хмельницкий, Тернополь);
  • № 91/92 Киев - Львов (с остановками на станциях Святошин, Пидзамче);
  • № 12/11 Львов - Одесса - Львов (через Тернополь, Хмельницкий, Жмеринку).

Напомним, чиновника УЗ подозревают в нанесении ущерба почти на миллиард гривен. Полиция сообщила о подозрении экс-начальнику одного из подразделений Укрзализныци.

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Теги: коронавирус, УЗ, поезда
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Комментариев (1)
tamarakoren    24.06.2020, 13:43
Оценка:  +2
tamarakoren
Велюровые вы наши. Почему же только из Киева и Одессы? Запускайте уже всю Украину! Тут играем,тут рыбу заворачиваем....
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