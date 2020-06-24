Укрзализныця пустила поезда во Львов, несмотря на всплеск COVID-19
С пятницы, 26 июня, во Львов снова будут ходить поезда. Укрзализныця решила возобновить железнодорожное сообщение, несмотря на то, что во Львовской области ситуация с коронавирусом остается напряженной.
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Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Ранее на время карантина во Львове поезда останавливались только по технической необходимости, без посадки и высадки пассажиров. Между тем, с 26 июня эта норма отменяется, пассажиры из Львова снова смогут сесть в проходящий поезд.
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Кроме того, до Львова запустят новые поезда из Киева и Одессы:
- № 743/744 станция "Дарница" - Львов (с остановками Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче);
- № 715/716 Киев - Львов (через Винницу, Хмельницкий, Тернополь);
- № 91/92 Киев - Львов (с остановками на станциях Святошин, Пидзамче);
- № 12/11 Львов - Одесса - Львов (через Тернополь, Хмельницкий, Жмеринку).
Напомним, чиновника УЗ подозревают в нанесении ущерба почти на миллиард гривен. Полиция сообщила о подозрении экс-начальнику одного из подразделений Укрзализныци.