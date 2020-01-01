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Госбюро расследований пригласило Порошенко на допрос

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Экс-президенту Украины назначили встречу в ГБР 30 июня.
Экс-президент проходит по делу о возможном захвате власти
Экс-президент проходит по делу о возможном захвате власти
EPA/UPG

Петр Порошенко будет фигурировать в уголовном деле как подозреваемый. Ему вменяют попытку захватить власть.

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Об этом сообщает пресс-центр ГБР, уточняя, что бывшего главу государства вызвали на допрос 30 июня.

После допроса в качестве подозреваемого Порошенко П.А. будет проведен ряд процессуальных действий в рамках уголовного производства, - отмечает пресс-служба Госбюро расследований.

Отметим, что экс-президента будут ждать в 10 утра. В ГБР подчеркнули, что явиться нужно обязательно – с документами, удостоверяющими личность.

Порошенко должен явиться в обязательном порядке
Порошенко должен явиться в обязательном порядке
facebook.com/dbr.gov.ua

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленский не считает политическим преследованием дела против Порошенко.

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Теги: Порошенко, власть, ГБР, допрос, уголовное дело
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