Госбюро расследований пригласило Порошенко на допрос
Экс-президенту Украины назначили встречу в ГБР 30 июня.
Петр Порошенко будет фигурировать в уголовном деле как подозреваемый. Ему вменяют попытку захватить власть.
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Об этом сообщает пресс-центр ГБР, уточняя, что бывшего главу государства вызвали на допрос 30 июня.
После допроса в качестве подозреваемого Порошенко П.А. будет проведен ряд процессуальных действий в рамках уголовного производства, - отмечает пресс-служба Госбюро расследований.
Отметим, что экс-президента будут ждать в 10 утра. В ГБР подчеркнули, что явиться нужно обязательно – с документами, удостоверяющими личность.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленский не считает политическим преследованием дела против Порошенко.