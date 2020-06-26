"Украл – садись": Зеленский уволил главу Кировогрдской ОГА Балоня

Ранее СБУ заявила о задержании при получении взятки одного из губернаторов.

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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“Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным“, - заявил Зеленский.

Нет “наши - не наши“. Украл - садись, - добавил он.

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Какие именно “неправильные вещи“ происходили вокруг кировоградского губернатора, Гарант Конституции не уточнил. Однако вчера поздно вечером СБУ сообщила о задержании при получении взятки главы одной из областных государственных администраций. При этом не уточнялось, какой именно. В СМИ появились сообщения о том, что речь идет о главе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.

Напомним, вчера стало известно, что правительство согласовало отставку Андрея Балоня. Окончательное решение оставалось за президентом.