Во Львове произошла массовая драка со стрельбой

Возле жилого дома на улице Владимира Великого правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор.

В ночь на воскресенье во Львове произошла массовая драка и стрельба на улице Владимира Великого. Об этом накануне вечером сообщил Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерину Рыбий.

По ее словам, правоохранители немедленно прибыли по адресу и обнаружили группу лиц, около 10 человек.

"Они указали на лицо, которое, по их словам, стреляло в них с предмета, похожего на пистолет, и показали одного раненого мужчину. У пострадавшего, 25-летнего мужчины, обнаружили рану в области живота, похожую на огнестрельную", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации полиции, еще один человек имел телесные повреждения головы, поцарапанные руки и ноги, его одежда была разорвана.

Возле жилого дома правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта, защищаясь, открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате парень ранил нападавшего.

Правоохранители вызвали "скорую", и обоих мужчин немедленно доставили в больницу. Врачи оказали первую помощь и убедились, что жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. После этого обоих виновников правоохранители сопроводили во Франковское отделения полиции города Львова для дачи объяснений.

На данный момент обстоятельства выясняются. Следователи изъяли гильзы из пистолета и у всех задержанных взяли анализы на содержание алкоголя в крови.

Накануне в Харьковской области мужчина устроил стрельбу по большой компании отдыхающих с детьми в селе Гусаровка. В результате инцидента пострадали двое мужчин, один из которых скончался.

Также сообщалось, что в Дрогобыче мужчина открыл стрельбу из автомата на улице.

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