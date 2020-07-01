Мужчину с подозрением на COVID-19 нашли мертвым на территории больницы

В Житомирской области при странных обстоятельствах умер пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа.

Мужчину с подозрением на коронавирус нашли мертвым на улице

В Коростене Житомирской области 70-летнего мужчину, госпитализированого накануне с пневмонией и подозрением на COVID-19, обнаружили мертвым на территории больницы. Внучке, которая пришла навестить родственника и не заставшей мужчину на месте, врачи сказали, что пациент отправился домой. Об этом, во вторник, 30 июня, сообщает ТСН.

В итоге мужчину обнаружили через пять часов в овраге возле больницы без признаков жизни. Он скончался от легочной тромбоэмболии.

Главврач Коростенской городской больницы пояснил, что пациент сам нарушил режим и вышел из инфекционного отделения.

"Если врач приходит на обход, а пациент отсутствует, а учитывая режим ковидности, он не имеет права покидать инфекционное отделение, врач не несет за него ответственность", - сообщил директор больницы Николай Хадаковский.

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"Причиной смерти стала легочная тромбоэмболия. В случае, если к указанному событию могут быть причастны медики, то есть смерть лица наступила из-за неоказания медицинской помощи, будет предоставлена соответствующая правовая оценка", - отметил начальник следственного отделения Коростенского райотдела полиции ГУНП в Житомирской области Алексей Кавецкий.

В больнице и областном управлении здравоохранения начали служебную проверку.

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