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В море под Одессой засняли полсотни дохлых уток

Комментариев: 5
Тушки мертвых птиц заметили у моря в Затоке.
Уток принесло со стороны моста в район железнодорожной станции
Уток принесло со стороны моста в район железнодорожной станции
Скрин видео

В сети появилось видео не самого приятного на отдыхе зрелища. В разгар лета, когда на пляжах полно отдыхающих, в популярном курортном поселке засняли мертвых уток-нырков.

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Бездыханные тушки птиц плавали в море, у самого берега. Очевидцы говорят, их принесло со стороны моста.

Затока. Станция Дружба. 50 дохлых уток, вонь жуткая, - описали картину курортники.

Экологи предполагают, что гибель водоплавающих может быть связана с цветением моря, от которого оно позеленело. Дело в том, что разлагаясь, водоросли выделяют ядовитые вещества. А учитывая, что в море сейчас их великое множество, утки могли запросто отравиться.

Напомним, ранее мы сообщали, что, по прогнозам специалистов, море будет “цвести” еще несколько недель, а то и месяц. В такой воде нежелательно купаться, ловить рыбу и мидии.

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Теги: утки, море, птицы, трупы, тушки, Затока, Одесса, видео
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Комментариев (5)
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nfhvyt    02.07.2020, 16:56
Оценка:  -1
nfhvyt
При союзе Одесса была жемчужиной у моря, называется - почувствуй разницу.
Брюква_и_Клюква    02.07.2020, 17:00
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Тебе Одесса больше никогда не светит, педераст тайский. Развлекай чеченов в Пхукете.
nfhvyt    02.07.2020, 17:05
Оценка:  -1
nfhvyt
Твои сексуальные предпочтения уже все поняли, что, девушки не дают?
Брюква_и_Клюква    02.07.2020, 17:08
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Твои оправдания смешны, педераст гнойный. Здесь многие знают, кто ты такой.
Безумный    02.07.2020, 16:55
Оценка:  0
Безумный
статья либо об неучах экологах либо фейк, т.к в позапрошлом году СИЛЬНО цвели все озера и. весь днепр, вся вода была зеленой. хоть одну дохлую утку кто-то видел ?
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