В море под Одессой засняли полсотни дохлых уток

Тушки мертвых птиц заметили у моря в Затоке.

В сети появилось видео не самого приятного на отдыхе зрелища. В разгар лета, когда на пляжах полно отдыхающих, в популярном курортном поселке засняли мертвых уток-нырков.

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Бездыханные тушки птиц плавали в море, у самого берега. Очевидцы говорят, их принесло со стороны моста.

Затока. Станция Дружба. 50 дохлых уток, вонь жуткая, - описали картину курортники.

Экологи предполагают, что гибель водоплавающих может быть связана с цветением моря, от которого оно позеленело. Дело в том, что разлагаясь, водоросли выделяют ядовитые вещества. А учитывая, что в море сейчас их великое множество, утки могли запросто отравиться.

Напомним, ранее мы сообщали, что, по прогнозам специалистов, море будет “цвести” еще несколько недель, а то и месяц. В такой воде нежелательно купаться, ловить рыбу и мидии.