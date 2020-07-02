Отдыхать на пляжах Одессы сейчас нежелательно, - глава Гостуризма

В агентстве по развитию туризма советуют выбирать вместо мест массового скопления людей малоизвестные уголки Украины.

Поездки в популярные туристические места сейчас лучше отложить. Так, не стоит в карантин съезжаться со всей страны на одесские пляжи.

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Такого мнения придерживается глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив, передает РБК-Украина.

Она напомнила, что эпидемситуация не улучшается, о чем говорят высокие показатели заболеваемости. В связи с этим проводить выходные в местах скопления людей, по ее мнению, рискованно.

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Альтернативой переполненному морскому побережью, по словам Олеськив, могут стать малоизвестные и труднодоступные уголки Украины. Она советует отправляться туда, где меньше народу – на озера, реки, пустынные острова и косы, в горы и к водохранилищам.

Даже вблизи своего города можно найти для отдыха не настолько популярный уголок, но не менее интересный, чем “раскрученные” места туризма.

Как мы сообщали, в длительный уикенд в связи с Днем Конституции украинцы массово двинули к морю на юг. В частности, множество туристов заполонили в эти дни одесские пляжи. Глава Минздрава Максим Степанов заметил большое количество нарушений карантина, в связи с чем спрогнозировал новый скачок эпидемии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Степанов допустил закрытие курортов в Украине.

