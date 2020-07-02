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Отдыхать на пляжах Одессы сейчас нежелательно, - глава Гостуризма

Комментариев: 2
В агентстве по развитию туризма советуют выбирать вместо мест массового скопления людей малоизвестные уголки Украины.
Марьяна Олеськив советует обратить внимание на малоизвестные уголки страны
Марьяна Олеськив советует обратить внимание на малоизвестные уголки страны
facebook.com/m.oleskiv

Поездки в популярные туристические места сейчас лучше отложить. Так, не стоит в карантин съезжаться со всей страны на одесские пляжи.

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Такого мнения придерживается глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив, передает РБК-Украина.

Она напомнила, что эпидемситуация не улучшается, о чем говорят высокие показатели заболеваемости. В связи с этим проводить выходные в местах скопления людей, по ее мнению, рискованно.

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Альтернативой переполненному морскому побережью, по словам Олеськив, могут стать малоизвестные и труднодоступные уголки Украины. Она советует отправляться туда, где меньше народу – на озера, реки, пустынные острова и косы, в горы и к водохранилищам.

Даже вблизи своего города можно найти для отдыха не настолько популярный уголок, но не менее интересный, чем “раскрученные” места туризма.

Как мы сообщали, в длительный уикенд в связи с Днем Конституции украинцы массово двинули к морю на юг. В частности, множество туристов заполонили в эти дни одесские пляжи. Глава Минздрава Максим Степанов заметил большое количество нарушений карантина, в связи с чем спрогнозировал новый скачок эпидемии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Степанов допустил закрытие курортов в Украине.

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Теги: отпуск, Одесса, пляжи, отдых, курорт, выходные, туризм, карантин
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Комментариев (2)
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Максим    02.07.2020, 12:13
Оценка:  0
Максим
Верните Крым - туда поедем.
nfhvyt    02.07.2020, 12:27
Оценка:  -1
nfhvyt
Так Крым же украина, в чём проблема ?
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