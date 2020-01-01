В июне на Житомирщине посетители кафе устроили драку с поножовщиной, которая закончилась смертью одного из участников.

В Киеве задержан рецидивист, который порезал в кафе 9 человек

В Киеве задержан рецидивист, который порезал в кафе 9 человек

В Киеве полицейские задержали 40-летнего жителя поселка Иршанск Житомирской области, который в июне во время уличного конфликта зарезал одного человека и ранил ещё восьмерых. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: Семейная традиция: Муж ударил жену ножом, в апреле она резала его

Преступление, в котором подозревают задержанного, произошло 21 июня в Иршанске. Между посетителями местного кафе случился конфликт, который перерос в драку и поножовщину. В результате 9 человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм с места происшествия скрылся.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские нашли автомобиль мужчины и провели ряд неотложных обысков. В течение последующего периода продолжался комплекс следственно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого. К их проведению были привлечены дополнительные силы и средства полиции, в частности местность, в том числе лесные массивы, вокруг Иршанска была тщательно проверена и отработана.

Читай также: Нанесли 15 ударов “заточкой”: В Киеве напали на молодого парня

Подворные и поквартирные обходы жителей ближайших к месту происшествия населенных пунктов Хорошевского района охватили несколько тысяч человек. Проводились и другие мероприятия непубличного характера.

Как результат, 2 июля в Киеве в одном из спальных микрорайонов следователи уголовной полиции Житомирщины задержали подозреваемого.

По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами, - рассказал начальник полиции области Юрий Олейник.

Читай также: Под Одессой соседи устроили поножовщину из-за пса и цветочной клумбы

По имеющейся сейчас информации, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Читай также: Пациенты в Киеве утроили поножовщину. 18+

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, в Киеве мужчина избил отца и зарезал мать. Как выяснили полицейские, родители приехали в гости к сыну и между ними возникла ссора.