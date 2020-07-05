В ближайшее время Украина будет мирной – Зеленский

Президент выступил с речью по случаю шестой годовщины освобождения Славянска и Краматорска.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Краматорска и Славянска с шестой годовщиной освобождения от пророссийских оккупационных войск. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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“Шесть лет назад по всей стране мы помогали нашему войску и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину“, - отметил Глава государства во время участия в торжествах ко Дню Военно-Морских сил Украины в Одессе.

По случаю освобождения городов было организовано видео-включение из Краматорска, где находится Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мы сегодня чувствуем единство Украины, и этот телемост демонстрирует единство страны – от Одессы до Краматорска, каждый день – от Ужгорода до Донецка и Луганска. Украина – единая, соборная, неделимая, независимая и в ближайшее время будет мирной, - отметил глава правительства.

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Президент Украины напомнил, что год назад в День ВМС он также был в Одессе, а рядом с ним находились семьи украинских военных моряков, которые в то время были в русском плену.

Обещал сделать все, чтобы ваши ребята вернулись домой и вы смогли крепко их обнять. Сегодня я снова хочу вас поблагодарить за то, что верили нам, за то, что дождались, - сказал Владимир Зеленский.

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Он отметил, что в Украину также возвращены буксир “Яны Капу“, катера “Никополь“ и “Бердянск“, а в Краматорске и Славянске гордо развевается сине-желтый флаг.

И все это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую и неделимую, мощную и непобедимую Украину, - резюмировал глава государства.

Напомним, Президент выступил с пламенной речью в День Военно-морских сил Украины. Зеленский отметил, что украинцы не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто помешал морякам не допустить этого.