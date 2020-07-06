В СНБО рассказали, что мешает провести выборы в ОРДЛО

В ближайшее время провести местные выборы на Донбассе не получится, считает глава СНБО.

Сейчас нет предпосылок для проведения выборов на оккупированной части Донбасса, так как основные условия для этого не обеспечены. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью “Украинской правде“.

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“Что касается выборов на Донбассе – должны произойти определенные условия, чтобы они там прошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы“, – сказал он.

По его словам, если на Донбассе произойдут изменения в сторону деоккупации территорий, то рано или поздно там состоятся выборы:

Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия, - заявил Данилов.

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Следует отметить, что еще несколько месяцев назад в Офисе президента всерьез высказывали уверенность, что местные выборы по украинскому законодательству состоятся на территории ОРДЛО вместе с остальной Украиной, т.е. уже этой осенью.

Напомним, Кулеба объяснил, почему нельзя обсуждать Крым в “минском формате“. Глава МИД уверен, что тему Крыма нельзя ставить в один формат с темой Донбасса.