Авиакомпании должны были убедиться, что пассажиры имеют все документы для въезда в страну, куда они летят.

В том, что украинцы застряли в Афинах, виноваты авиаперевозчики – МИД

В том, что украинцы застряли в Афинах, виноваты авиаперевозчики – МИД

Граждане Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, вернутся домой во вторник, 7 июля. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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Сергей Погорельцев подтвердил, что 17 украинцев провели уже вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин. На улицу выйти людям ни разу не позволили, только ненадолго выпустили женщину с внуками. Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули.

Консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания украинских граждан, в первую очередь для бабушки с двумя внуками (по возможности предоставить им разрешение на проживание в гостинице) и находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками, - отметил Погорельцев.

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Как пишет “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, возвращение украинцев в Киев произойдет за счет авиакомпаний, потому что эта ситуация стала следствием их ошибки.

Указанный инцидент произошел в результате определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно, обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за их счет, - сообщил Евгений Енин.

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Заместитель главы МИД отметил, что авиаперевозчики обязаны убедиться, что пассажиры имеют все документы, необходимые для въезда на территорию страны, куда отправляется рейс.

Он добавил, что сегодня Министерство иностранных дел напомнит авиакомпаниям, которые работают в Украине, о “необходимости тщательно соблюдать правила авиаперевозок“.

Напомним, в субботу в аэропорту Афин на территорию Греции не пропустили 17 граждан Украины, включая двух детей. Туристов не пустили в связи с карантинными ограничениями, действующими в ЕС.