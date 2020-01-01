Погода в Украине: Температурные рекорды и дожди с грозой

Несмотря на осадки всю неделю, с 6 по 10 июля, будет жарко. Похолодать может только на Западе страны.

Дожди с 6 по 10 июля накроют почти всю территорию страны, кроме юга depositphotos.com

По всей территории страны в будни ожидается грозовой атмосферный фронт. Он начнется с запада, плавно перемещаясь на восток Украины. К выходным дожди прекратятся.

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Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Уже начиная с понедельника, 6 июля, синоптики передают дожди с грозами на Западной Украине. Днем там ожидают от плюс 29 до 31 градуса. В остальной части страны весь день будет сухо и солнечно. В центральных регионах столбик термометра поднимется до 31-36 градусов жары, на юге и востоке – до 38 с отметкой плюс.

Во вторник, 7 июля, прогнозируется усиление осадков на западе страны. Там также может похолодать до 18-23 градусов. Гроза, по данным синоптиков, доберется до центральных областей Украины. В остальных регионах дождя не предвидится. Там сохранится жара до 38 градусов.

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В среду, 8 июля, грозы могут накрыть и восток. Станет прохладнее – до 29-31 градуса. В центральных областях тоже стоит ждать грозы и 22-27 градусов тепла. На западе дожди, по прогнозам, должны прекратиться. Будет облачно. Воздух прогреется до 21-24 градусов с отметкой плюс.

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В четверг, 9 июля, дождь пройдет только на востоке Украины. Температура составит от 28 до 31 градуса. В центре страны будет от 22 до 27 градусов тепла. На западе сохранится прохладная погода без осадков, от 20 до 24 градусов тепла.

В пятницу, 10 июля, грозовой фронт уйдет за пределы Украины. Вернется жара, дожди прекратятся. На юге и востоке будет жарче всего – 29-31 градус. В центре воздух прогреется до 24-28 градусов. На западе по-прежнему ожидается прохлада – 22-26 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какая погода в Украине будет в июле.

