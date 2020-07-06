В поселке под Винницей обокрали на миллион банкомат

Чтобы добраться до денег, злоумышленники взорвали хранилище.

Инцидент произошел в поселке Дашев Ильинецкого района. Там местный банкомат взорвали неизвестные. После взрыва злоумышленники добрались до хранившихся в сейфе денег и унесли их. В кассетах устройства было порядка миллиона гривен.

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Об этом сообщает в понедельник, 6 июля, ГУНП в Винницкой области.

Чтобы добраться до содержимого, неизвестные взорвали гранату. На месте также было найдено около ста гильз от автомата, в частности, калибра 7,62 мм.

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Ворам-подрывникам удалось скрыться. Их разыскивает полиция. Начато уголовное дело по статье о краже в особо крупных размерах. Грабителям грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сырецком парке Киева неизвестные установили растяжку с гранатой.

