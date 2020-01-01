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Ураган на Ровенщине повалил деревья и обесточил села

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Из-за непогоды в регионе больше всего пострадали Корецкий и Березновский районы. Обесточены около 10 сел.
Спасатели борются с последствиями
Спасатели борются с последствиями
ГСЧС
 
В Ровенской области в ночь на воскресенье, 12 июля,  ночная гроза и шквальный ветер повалили деревья и обесточили населенные пункты. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в регионе.
 
"В ночь с 11-12 июля из-за неблагоприятных погодных условий (шквалы, грозы, порывы ветра 15 - 20 м / с), прошедших по территории Ровенской области от электроснабжения отключены 28 населенных пунктов, 153 трансформаторных подстанций, 8 ЛЭП 10кВ. Спасатели оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.
 
Больше всего пострадали Корецкий и Березновский районы, где без электроэнергии осталось соответственно 9 и 8 сел.
 
В настоящий момент пасатели продолжают откачку воды из ряда частных хозяйств, освобождают отдельные участки дорог от поваленных деревьев.
 
 
Жертв и пострадавших из-за непогоды среди населения нет.
 
Как сообщалось, в Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, остаются без электроснабжения 100 населенных пунктов в трех регионах. 
 
Напомним, пострадавшим от непогоды на  Прикарпатье начали выплачивать компенсации.

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Теги: ветер, непогода, Ровенская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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