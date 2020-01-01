Ураган на Ровенщине повалил деревья и обесточил села

Из-за непогоды в регионе больше всего пострадали Корецкий и Березновский районы. Обесточены около 10 сел.

В Ровенской области в ночь на воскресенье, 12 июля, ночная гроза и шквальный ветер повалили деревья и обесточили населенные пункты. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в регионе.

"В ночь с 11-12 июля из-за неблагоприятных погодных условий (шквалы, грозы, порывы ветра 15 - 20 м / с), прошедших по территории Ровенской области от электроснабжения отключены 28 населенных пунктов, 153 трансформаторных подстанций, 8 ЛЭП 10кВ. Спасатели оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадали Корецкий и Березновский районы, где без электроэнергии осталось соответственно 9 и 8 сел.

В настоящий момент пасатели продолжают откачку воды из ряда частных хозяйств, освобождают отдельные участки дорог от поваленных деревьев.

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Жертв и пострадавших из-за непогоды среди населения нет.

Как сообщалось, в Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 12 июля, остаются без электроснабжения 100 населенных пунктов в трех регионах.

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