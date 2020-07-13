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Женщина выдала себя за вдову бойца АТО и получила более миллиона соцвыплат

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На основании справок с недостоверными сведениями суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что позволило ей получить компенсационные выплаты в сумме 1,2 млн грн.
Правоохранители разоблачили мошенницу
Правоохранители разоблачили мошенницу
Голос UA

В Кировоградской области женщина, используя поддельные документы, получила 1,2 млн грн государственной денежной помощи, выдав себя за гражданскую жену военнослужащего, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

По данным следствия, женщина с Кировоградщины, воспользовавшись затруднительным положению сестры погибшего, предложила ей похоронить героя по месту своего проживания. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя "патриотическими настроениями работников городского совета", псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она проживала в гражданском браке с погибшим, и он участвовал в воспитании ее ребенка.

На основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что позволило ей получить компенсационные выплаты в сумме 1,2 млн грн.

Отмечается, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемой.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила мошенников, представлявшихся сотрудниками банков.

А в Харькове делец продал несуществующие фотоальбомы на миллионы.

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Теги: мошенничество, прокуратура, Кировоградская область, АТО, соцвыплаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Zukoxress    13.07.2020, 23:26
Оценка:  0
Zukoxress
Лучше бы купила себе УБД.И без мороки и не палевно.И тоже огромная выгода.
zurbuk    13.07.2020, 22:53
Оценка:  0
zurbuk
Дети лейтенанта Шмидта на новый лад.
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