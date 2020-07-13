Женщина выдала себя за вдову бойца АТО и получила более миллиона соцвыплат

На основании справок с недостоверными сведениями суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что позволило ей получить компенсационные выплаты в сумме 1,2 млн грн.

В Кировоградской области женщина, используя поддельные документы, получила 1,2 млн грн государственной денежной помощи, выдав себя за гражданскую жену военнослужащего, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

По данным следствия, женщина с Кировоградщины, воспользовавшись затруднительным положению сестры погибшего, предложила ей похоронить героя по месту своего проживания. В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя "патриотическими настроениями работников городского совета", псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она проживала в гражданском браке с погибшим, и он участвовал в воспитании ее ребенка.

На основании этих справок суд признал подозреваемую членом семьи погибшего героя, что позволило ей получить компенсационные выплаты в сумме 1,2 млн грн.

Отмечается, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемой.

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