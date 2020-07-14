В Харькове напали на журналистов, снимавших сюжет о суициде женщины

История с убийством и самоубийством в Харькове получила продолжение.

Во вторник, 14 июля, в Харькове напали на журналистов, снимавших сюжет о самоубийстве женщины, которая задушила 10-летнего сына и совершила суицид. Как пишет ресурс Depo.ua, нападению подверглась съемочная группа местного канала АТН.

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“Подъехали к дому, еще даже не успели разложиться, вышел мужчина лет 40 вместе с женщиной. Говорит: “Уезжайте! Чего вы здесь ищете сенсацию? Я сейчас вам всё разобью“. Мы отошли на другую улицу, вызвали полицию. Он был агрессивен и угрожал“, - рассказала журналистка Кристина Асыка.

Примерно через 10 минут агрессивный мужчина вернулся “с подкреплением из около 5 мужчин“ и вновь подошел к журналистам.

Он берет камни, бросается на операторов. Неадекватное состояние. Мой оператор был возле нашей машины, он снимал до последнего. Я отошла. Этот человек начал лезть в машину, открывать двери, вырывать ручки. Так что у нас машина без ручек, - добавила журналистка.

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Она отметила, что на месте происшествия остался штатив от камеры, однако агрессивный мужчина его в конце концов не отдал.

Это брат этой женщины (которая совершила суицид – ред.), насколько нам сказали соседи. Он бросался на всех, - отметила Асыка.

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Журналисты написали заявление в Новобаварский отдел полиции Харькова. В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области пообещали сообщить подробности инцидента позже.

Напомним, вчера вечером в Харькове 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына, а затем вскрыла себе вены. По данным полиции, причиной трагедии стали финансовые проблемы семьи.